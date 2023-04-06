Министр финансов Силуанов ожидает укрепления рубля на фоне роста цен на энергоносители

Повышение цен на энергоносители из России приведёт к укреплению курса рубля, сообщил российский министр финансов Антон Силуанов журналисту Павлу Зарубину.

«Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, — соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — сказал он.

Силуанов отметил, что при этом Минфин и ЦБ не ставят границ в вопросе роста национальной валюты.

Министр объяснил, что скачки курса доллара в последние дни связаны с притоком и оттоком валют в России, которые, в свою очередь, зависят от торгового баланса.

По его словам, эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки.

При этом тенденции в течение последних месяцев бывают как в одну, так и в другую сторону, рассказал он.

6 апреля курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года.