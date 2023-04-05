Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесёт тройной удар по Западу

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Россия находится в выигрышном положении из-за направленности энергетической политики Саудовской Аравии против США, заявила обозреватель The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

«Западу нанесён тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию», — пишет Лоуфорд.

По её словам, решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю.

Она отметила, что рост цен на нефть повысит доходы России.

Обозреватель добавила, что вероятнее всего в отношениях с Эр-Риядом одним из главных победителей будет российский лидер Владимир Путин.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК сообщил, что государства ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки помимо уже действующего плана.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не считают разумным решение ряда стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу.

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