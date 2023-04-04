Белый дом: США работают над энергобезопасностью с учётом решения ОПЕК+

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация работает над энергобезопасностью с учётом решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.
Белый дом: США работают над энергобезопасностью с учётом решения ОПЕК+
  • Legion-Media

«Мы продолжим работать со всеми производителями и потребителями, чтобы обеспечить энергетические рынки, поддержать экономический рост и снизить цены для американских потребителей», — цитирует её ТАСС.

По её словам, добыча нефти в США в этом году идёт к историческому рекорду, и в стране ускоряются инвестиции в чистую энергетику благодаря закону о снижении инфляции.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК сообщил, что государства ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки помимо уже действующего плана.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не считают разумным решение ряда стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу.

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