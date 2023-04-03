Новак: страны ОПЕК+ в январе—феврале исполняли сделку на уровне выше 100%

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Российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия24» заявил, что страны ОПЕК+ в январе—феврале исполняли сделку на уровне выше 100%.
Новак: страны ОПЕК+ в январе—феврале исполняли сделку на уровне выше 100%
  • РИА Новости

«Относительно января—февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года.

После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.

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