Новак: страны ОПЕК+ в январе—феврале исполняли сделку на уровне выше 100%

Российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия24» заявил, что страны ОПЕК+ в январе—феврале исполняли сделку на уровне выше 100%.

«Относительно января—февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года.

После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.