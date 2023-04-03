Новак: страны ОПЕК+ в январе—феврале исполняли сделку на уровне выше 100%
- РИА Новости
«Относительно января—февраля высокий уровень исполнения, больше 100% в целом относительно квот, которые установлены сегодня в рамках ОПЕК+», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.
Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года.
После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.