Песков назвал правильным решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
- РИА Новости
«В данном случае мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами... в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть, нефтепродукты», — заявил он.
Как отметил Песков, недовольство ряда стран данным решением — личное дело каждого государства.
«Для мировой энергетики важен определённый уровень цен, который позволит не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.
Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года.
После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.