Песков назвал правильным решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий заявил, что решение ряда стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти было принято в интересах мировой энергетики.

«В данном случае мы ориентируемся на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами... в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть, нефтепродукты», — заявил он.

Как отметил Песков, недовольство ряда стран данным решением — личное дело каждого государства.

«Для мировой энергетики важен определённый уровень цен, который позволит не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года.

После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.