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МИД: открытое расследование ЧП на «Северных потоках» может предоставить объективные данные

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Только открытое международное расследование ЧП на «Северных потоках» с обязательным участием России способно предоставить объективные данные.
МИД: открытое расследование ЧП на «Северных потоках» может предоставить объективные данные
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Исходим из того, что только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий», — заявила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках».

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал неконструктивной позицию Дании в отношении предложения России о совместном расследовании на «Северных потоках».

В МИД России отметили, что, несмотря на отказ Дании в совместном расследовании диверсий на «Северных потоках», Россия продолжит добиваться ответов.

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