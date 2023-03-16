WSJ: G7 хочет сохранить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель

Страны G7 собираются сохранить установленный потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале сказано, что страны G7 намерены сохранить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45.

Отмечается, что страны говорят о необходимости установить ограничение на уровне ниже рыночных цен на 5%.

14 марта помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что власти США и Евросоюза в марте проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты.

По его словам, ЕС при этом может понизить его на $5.