WSJ: G7 хочет сохранить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В материале сказано, что страны G7 намерены сохранить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45.
Отмечается, что страны говорят о необходимости установить ограничение на уровне ниже рыночных цен на 5%.
14 марта помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что власти США и Евросоюза в марте проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты.
По его словам, ЕС при этом может понизить его на $5.