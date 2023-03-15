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Bloomberg: три европейские страны призвали снизить ценовой потолок на российскую нефть

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Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Bloomberg: три европейские страны призвали снизить ценовой потолок на российскую нефть
  • РИА Новости

«Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть... до $51,45 за баррель», — говорится в тексте.

Отмечается, что страны говорят о необходимости установить ограничение на уровне ниже рыночных цен на 5%.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерба себе.

В феврале вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские министерства и компании на данный момент обсуждают вопрос о необходимости введения ответных мер на потолок цен на нефтепродукты.

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