Bloomberg: три европейские страны призвали снизить ценовой потолок на российскую нефть

Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних $60 за баррель до $51,45. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

«Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть... до $51,45 за баррель», — говорится в тексте.

Отмечается, что страны говорят о необходимости установить ограничение на уровне ниже рыночных цен на 5%.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерба себе.

В феврале вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские министерства и компании на данный момент обсуждают вопрос о необходимости введения ответных мер на потолок цен на нефтепродукты.