США и Евросоюз проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты

Власти США и Евросоюза в марте проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты. ЕС при этом может понизить его на $5, сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис.

«Европа обязалась пересмотреть предельную цену [на нефтепродукты России] в марте, о чём проинформировала Международное энергетическое агентство», — сказал он в Американском предпринимательском институте.

По словам Харриса, Брюссель может понизить лимит на $5.

«Таким образом, если рыночная цена составляет $50, то это означает скидку в $2 или $3. Это были европейские обязательства. Соединённые Штаты, согласившись на лимиты на нефтепродукты, взяли на себя обязательство рассмотреть в марте вместе с остальными странами Группы семи лимит цен на нефть, но не брать на себя обязательства по корректировке лимита цен. Мы ждём от МЭА их оценки», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе.