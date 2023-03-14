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США и Евросоюз проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты

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Власти США и Евросоюза в марте проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты. ЕС при этом может понизить его на $5, сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис.
США и Евросоюз проведут обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты
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«Европа обязалась пересмотреть предельную цену [на нефтепродукты России] в марте, о чём проинформировала Международное энергетическое агентство», — сказал он в Американском предпринимательском институте.

По словам Харриса, Брюссель может понизить лимит на $5.

«Таким образом, если рыночная цена составляет $50, то это означает скидку в $2 или $3. Это были европейские обязательства. Соединённые Штаты, согласившись на лимиты на нефтепродукты, взяли на себя обязательство рассмотреть в марте вместе с остальными странами Группы семи лимит цен на нефть, но не брать на себя обязательства по корректировке лимита цен. Мы ждём от МЭА их оценки», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия не признаёт потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе.

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