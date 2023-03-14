Песков: проблемы с банками в США практически никак не повлияют на ситуацию в России
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«Сейчас практически нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли проблемы с банками в США «перекинуться» на российскую банковскую систему.
Песков напомнил, что банковская система России «находится в большей своей части под незаконными рестрикциями».
«Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определённой степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», — добавил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что совокупная рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на $465 млрд после сообщений о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB).