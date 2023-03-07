Минэнерго Турции: для работы газового хаба потребуется внести поправки в законодательство

Поправки в законодательство потребуются, чтобы запустить работу газового хаба в Турции.

Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмёз.

«В пару законов нужно будет внести поправки, и этот вопрос будет внесён в ближайшую повестку нашего парламента», — цитирует его ТАСС.

Донмёз отметил, что после этого большая часть юридической инфраструктуры хаба будет завершена.

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба.

Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.