В Анкаре заявили, что Турции понадобятся инвестиции России на строительство газового хаба

Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции», — сказал он.

По его словам, принципиально Турции выгоден хаб.

«Но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Всё зависит от инвестиций», — заявил Эрхан.

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.