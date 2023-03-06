В Анкаре заявили, что Турции понадобятся инвестиции России на строительство газового хаба
«Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции», — сказал он.
По его словам, принципиально Турции выгоден хаб.
«Но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Всё зависит от инвестиций», — заявил Эрхан.
Ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.