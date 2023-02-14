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В МИД России заявили, что газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на рынок

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Реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
В МИД России заявили, что газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на рынок
  • РИА Новости

«Исходим из того, что реализация инициативы Владимира Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что встреча стран — потребителей и поставщиков газа в рамках турецкого газового хаба состоится в Стамбуле 14—15 февраля.

В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба.

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