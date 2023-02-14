В МИД России заявили, что газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на рынок

Реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Исходим из того, что реализация инициативы Владимира Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что встреча стран — потребителей и поставщиков газа в рамках турецкого газового хаба состоится в Стамбуле 14—15 февраля.

В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба.