В МИД России заявили, что газовый хаб в Турции окажет стабилизирующий эффект на рынок
- РИА Новости
«Исходим из того, что реализация инициативы Владимира Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что встреча стран — потребителей и поставщиков газа в рамках турецкого газового хаба состоится в Стамбуле 14—15 февраля.
В конце декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба.