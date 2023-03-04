Bloomberg: Россия восстановила объёмы экспорта пшеницы до уровня 2020 года

Несмотря на санкционное давление со стороны Европейского союза, Россия восстановила уровень экспорта пшеницы до уровня 2020 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

Как передаёт издание данные платформы Logistic OS, поставки Россией пшеницы почти удвоились в январе и феврале 2023 года по сравнению с прошлым годом.

В материале отмечается, что возврат к данным показателям стал возможным, в частности, благодаря реэкспорту из «дружественных» России государств: например, из стран СНГ и КНР.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.

Посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил, что объём поставок российского зерна в Египет увеличился, несмотря на антироссийские санкции Запада.