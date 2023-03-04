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Bloomberg: Россия восстановила объёмы экспорта пшеницы до уровня 2020 года

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Несмотря на санкционное давление со стороны Европейского союза, Россия восстановила уровень экспорта пшеницы до уровня 2020 года.
Bloomberg: Россия восстановила объёмы экспорта пшеницы до уровня 2020 года
  • РИА Новости

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

Как передаёт издание данные платформы Logistic OS, поставки Россией пшеницы почти удвоились в январе и феврале 2023 года по сравнению с прошлым годом.

В материале отмечается, что возврат к данным показателям стал возможным, в частности, благодаря реэкспорту из «дружественных» России государств: например, из стран СНГ и КНР.

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году экспортирует до 55—60 млн т зерна, когда-то это казалось неосуществимым планом.

Посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил, что объём поставок российского зерна в Египет увеличился, несмотря на антироссийские санкции Запада.

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