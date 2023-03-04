Узнать больше

Посол России высказался о перспективах наращивания экспорта сельхозтоваров в Китай

Короткая ссылка
Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что российская сторона может нарастить экспорт сельскохозяйственных товаров в КНР.
Посол России высказался о перспективах наращивания экспорта сельхозтоваров в Китай
  • РИА Новости

«По прошествии четырёх месяцев своего пребывания в Пекине могу сказать, что российские продовольственные товары очень популярны среди китайцев, пользуются у них огромным спросом. Это по-настоящему радует. Вижу хорошие перспективы для наращивания экспорта российских сельхозтоваров в Китай», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что Россия в настоящий момент обеспечивает около 2% всего китайского импорта сельскохозяйственной продукции.

«Этого явно недостаточно, уверен, что Россия могла бы поставлять гораздо больше товаров, в том числе продовольственных — это и масличные культуры, и зерно, и мясо, и продукция водного промысла, и многое другое», — подчеркнул он.

Ранее Моргулов заявил, что российская сторона планирует переходить от торговли энергоресурсами с КНР к сложным формам кооперации в энергетической сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить