Посол России высказался о перспективах наращивания экспорта сельхозтоваров в Китай

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что российская сторона может нарастить экспорт сельскохозяйственных товаров в КНР.

«По прошествии четырёх месяцев своего пребывания в Пекине могу сказать, что российские продовольственные товары очень популярны среди китайцев, пользуются у них огромным спросом. Это по-настоящему радует. Вижу хорошие перспективы для наращивания экспорта российских сельхозтоваров в Китай», — цитирует его РИА Новости.



Он уточнил, что Россия в настоящий момент обеспечивает около 2% всего китайского импорта сельскохозяйственной продукции.

«Этого явно недостаточно, уверен, что Россия могла бы поставлять гораздо больше товаров, в том числе продовольственных — это и масличные культуры, и зерно, и мясо, и продукция водного промысла, и многое другое», — подчеркнул он.

Ранее Моргулов заявил, что российская сторона планирует переходить от торговли энергоресурсами с КНР к сложным формам кооперации в энергетической сфере.