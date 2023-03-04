Посол России заявил о планах Москвы переходить к сложным формам кооперации с Пекином
- РИА Новости
«Что касается направлений и перспектив сотрудничества, то будем продвигать наши торгово-экономические связи и вширь, и вглубь. Под развитием вглубь имею в виду содержательное наращивание тех направлений, по которым мы активно взаимодействуем сегодня. Одно из основных среди них — это энергетическая сфера», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, энергетика является локомотивом российско-китайского торгово-экономического партнёрства.
«Наше взаимодействие в этой области нередко называют «энергетическим альянсом», — отметил он.
Посол добавил, что речь идёт также о кооперации в таких областях как газохимия, производство сжиженного природного газа, строительство новых газопроводов.
«Планируем переходить от торговли энергоресурсами к сложным формам кооперации. Собственно, мы это делаем уже сегодня и будем продолжать в будущем», — указал Моргулов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о далекоидущих планах сотрудничества России с Китаем.