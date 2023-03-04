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Посол России заявил о планах Москвы переходить к сложным формам кооперации с Пекином

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Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что российская сторона планирует переходить от торговли энергоресурсами с КНР к сложным формам кооперации в энергетической сфере.
Посол России заявил о планах Москвы переходить к сложным формам кооперации с Пекином
  • РИА Новости

«Что касается направлений и перспектив сотрудничества, то будем продвигать наши торгово-экономические связи и вширь, и вглубь. Под развитием вглубь имею в виду содержательное наращивание тех направлений, по которым мы активно взаимодействуем сегодня. Одно из основных среди них — это энергетическая сфера», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, энергетика является локомотивом российско-китайского торгово-экономического партнёрства.

«Наше взаимодействие в этой области нередко называют «энергетическим альянсом», — отметил он.

Посол добавил, что речь идёт также о кооперации в таких областях как газохимия, производство сжиженного природного газа, строительство новых газопроводов.

«Планируем переходить от торговли энергоресурсами к сложным формам кооперации. Собственно, мы это делаем уже сегодня и будем продолжать в будущем», — указал Моргулов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о далекоидущих планах сотрудничества России с Китаем.

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