«Транснефть» начала поставку казахстанской нефти в ФРГ через Польшу
«Мы в 15:00 по Москве начали прокачку в направлении «Адамовой заставы» казахстанских объёмов нефти», — цитирует ТАСС Дёмина.
Он отметил, что поставка идёт в направлении на Германию, транзитом через Польшу.
Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания получила от Польши и Германии заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в II квартале.
2 декабря вице-премьер России Александр Новак назвал поведение Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда.