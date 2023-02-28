«Транснефть» начала поставку казахстанской нефти в ФРГ через Польшу

«Транснефть» приступила к подаче 20 тыс. т казахстанской нефти в Германию транзитом через Польшу, сообщил официальный представитель компании Игорь Дёмин.

«Мы в 15:00 по Москве начали прокачку в направлении «Адамовой заставы» казахстанских объёмов нефти», — цитирует ТАСС Дёмина.

Он отметил, что поставка идёт в направлении на Германию, транзитом через Польшу.

Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания получила от Польши и Германии заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в II квартале.

2 декабря вице-премьер России Александр Новак назвал поведение Польши на нефтегазовом рынке театром абсурда.