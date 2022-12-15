РБК: в российских магазинах стали заканчиваться запасы чипсов Pringles

Чипсы американского бренда Pringles стали исчезать с прилавков крупнейших магазинов страны.

По сообщениям РБК, торговые сети «Лента» и «Верный» сообщили о минимальных запасах продукции. В «Магните» чипсы американского бренда закончились полностью.

Отмечается, что ретейлеры планируют заменить их аналогами, в том числе российскими.

В октябре сообщалось, что московский комбинат «Очаково» начал экспортировать напитки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан, они появились на российском рынке в качестве аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite.





