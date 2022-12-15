Узнать больше

РБК: в российских магазинах стали заканчиваться запасы чипсов Pringles

Короткая ссылка
Чипсы американского бренда Pringles стали исчезать с прилавков крупнейших магазинов страны.
РБК: в российских магазинах стали заканчиваться запасы чипсов Pringles
  • Gettyimages.ru

По сообщениям РБК, торговые сети «Лента» и «Верный» сообщили о минимальных запасах продукции. В «Магните» чипсы американского бренда закончились полностью.

Отмечается, что ретейлеры планируют заменить их аналогами, в том числе российскими.

В октябре сообщалось, что московский комбинат «Очаково» начал экспортировать напитки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан, они появились на российском рынке в качестве аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить