РБК: в российских магазинах стали заканчиваться запасы чипсов Pringles
- Gettyimages.ru
По сообщениям РБК, торговые сети «Лента» и «Верный» сообщили о минимальных запасах продукции. В «Магните» чипсы американского бренда закончились полностью.
Отмечается, что ретейлеры планируют заменить их аналогами, в том числе российскими.
В октябре сообщалось, что московский комбинат «Очаково» начал экспортировать напитки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан, они появились на российском рынке в качестве аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite.