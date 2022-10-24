Московский комбинат «Очаково» начал экспортировать напитки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан, они появились на российском рынке в качестве аналогов Coca-Cola, Fanta и Sprite.

«АО МПБК «Очаково» в октябре 2022 года совершил первые отгрузки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан», — приводит РИА Новости сообщение комбината.

В Казахстан напитки поставляются почти во всех существующих форматах, а в Узбекистан — в алюминиевой банке объёмом 0,33 л.

В сентябре РБК сообщал, что уход из России компании Coca-Cola привёл к тому, что в магазинах стало больше брендов напитков со вкусом колы.