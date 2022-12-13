МИД Венгрии: министры энергетики ЕС не договорились в Брюсселе о предельной цене на газ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры энергетики ЕС не договорились в Брюсселе о предельной цене на газ.

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© Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом сообщает ТАСС. По словам главы венгерского МИД, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне. Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» об идее введения потолка цен на газ в Европе.