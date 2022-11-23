Die Welt: ЕС хочет установить потолок цен на газ, чтобы ослабить разногласия в блоке

Планы Европейского союза по установлению предельной цены на российский газ являются политическим шагом, целью которого значится ослабление разногласий среди стран — участниц объединения. Такое мнение выразил обозреватель Тобиас Кайзер в статье для газеты Die Welt.

По мнению автора статьи, таким решением ЕС хочет ответить на требования как государств, выступающих за установление потолка цен, так и стран, не поддерживающих вмешательство в рыночную систему.

Кайзер выразил уверенность, что предложение еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон является «в лучшем случае псевдопотолком цен на газ».

«Это типичное предложение ЕС, которое комиссия может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам», — заключил обозреватель.

Еврокомиссия предложила установить верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в €275 за 1 МВт·ч.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» об идее введения потолка цен на газ в Европе.