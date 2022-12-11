Саудовский министр энергетики счёл неэффективным введение потолка цен на российскую нефть

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал неэффективным введение потолка цен на российскую нефть.

Соответствующую позицию он озвучил на форуме в Эр-Рияде.

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то чётких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на портал Taqa.

Он подчеркнул, что принятые шаги являются не экономическими, а исключительно политическими, и в настоящий момент не очень понятно, будут ли какие-то результаты в результате этих мер.

Министр также заявил о необходимости брать в расчёт реакцию российской стороны на данного рода ограничения при рассмотрении ситуации на мировых рынках нефти.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва находится на завершающей стадии подготовки ответных мер на введение потолка цен на нефть.