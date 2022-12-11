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Саудовский министр энергетики счёл неэффективным введение потолка цен на российскую нефть

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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал неэффективным введение потолка цен на российскую нефть.
Саудовский министр энергетики счёл неэффективным введение потолка цен на российскую нефть
  • AP

Соответствующую позицию он озвучил на форуме в Эр-Рияде.

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то чётких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на портал Taqa.

Он подчеркнул, что принятые шаги являются не экономическими, а исключительно политическими, и в настоящий момент не очень понятно, будут ли какие-то результаты в результате этих мер.

Министр также заявил о необходимости брать в расчёт реакцию российской стороны на данного рода ограничения при рассмотрении ситуации на мировых рынках нефти.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва находится на завершающей стадии подготовки ответных мер на введение потолка цен на нефть.

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