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Глава Минфина Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой

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Глава Минфина Антон Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой, которая будет иметь последствия для мирового рынка.

Об этом сообщает ТАСС.

Силуанов отметил, что Запад всегда призывал Россию к использованию прозрачных рыночных мер, хотя сам не раз использовал двойные стандарты. 

«Собственно, сейчас это и происходит», — заявил глава Минфина.

По словам Силуанова, если «где-то идёт зарегулирование, значит, с другой стороны пойдёт и влияние на цены, и на объёмы потребления на рынке и так далее».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответных мер на введение потолка цен на нефть.

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