Глава Минфина Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой

Глава Минфина Антон Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой, которая будет иметь последствия для мирового рынка.

Об этом сообщает ТАСС.

Силуанов отметил, что Запад всегда призывал Россию к использованию прозрачных рыночных мер, хотя сам не раз использовал двойные стандарты.

«Собственно, сейчас это и происходит», — заявил глава Минфина.

По словам Силуанова, если «где-то идёт зарегулирование, значит, с другой стороны пойдёт и влияние на цены, и на объёмы потребления на рынке и так далее».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответных мер на введение потолка цен на нефть.