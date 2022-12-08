Глава Минфина Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой
Об этом сообщает ТАСС.
Силуанов отметил, что Запад всегда призывал Россию к использованию прозрачных рыночных мер, хотя сам не раз использовал двойные стандарты.
«Собственно, сейчас это и происходит», — заявил глава Минфина.
По словам Силуанова, если «где-то идёт зарегулирование, значит, с другой стороны пойдёт и влияние на цены, и на объёмы потребления на рынке и так далее».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответных мер на введение потолка цен на нефть.