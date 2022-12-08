Песков: Россия завершает подготовку ответных мер на введение потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка ответных мер на введение потолка цен на нефть завершается.

«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на нефть после вступления в силу 5 декабря эмбарго и потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News также рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.