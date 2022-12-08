Узнать больше

Песков: Россия завершает подготовку ответных мер на введение потолка цен на нефть

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка ответных мер на введение потолка цен на нефть завершается.
Песков: Россия завершает подготовку ответных мер на введение потолка цен на нефть
  • Gettyimages.ru

«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на нефть после вступления в силу 5 декабря эмбарго и потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News также рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить