Силуанов заявил о подготовке Россией встречных мер на введение потолка цен на нефть

Россия готовит встречные меры на введение потолка цен на нефть, сообщил российский министр финансов Антон Силуанов.

Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас правительство России формирует ответные меры. Мы, как заявлял президент Российской Федерации, не будем подписывать контракты, где будет упоминаться регулирование цен и потолки этих цен. В ближайшее время Российская Федерация ответит на те решения, которые были приняты в отношении потолка», — сказал министр.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на нефть после вступления в силу 5 декабря эмбарго и потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель.

В Кремле отмечали, что обсуждаются разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть.