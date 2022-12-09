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Путин заявил о запредельной инфляции в Европе

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Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в странах Европы достигла запредельных величин по европейским меркам.
Путин заявил о запредельной инфляции в Европе
  • РИА Новости

По его словам, инфляция в России составляет примерно 12% по году.

«А в европейских странах — 17, 20, свыше 20. То есть для европейской экономики абсолютно запредельные величины», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Ранее евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление евродепутатов Маркуса Фербера и Бернда Ланге о необходимости взять жёсткий курс в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.

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