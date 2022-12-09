Путин заявил о запредельной инфляции в Европе
- РИА Новости
По его словам, инфляция в России составляет примерно 12% по году.
«А в европейских странах — 17, 20, свыше 20. То есть для европейской экономики абсолютно запредельные величины», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Ранее евродепутаты призвали к жёсткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление евродепутатов Маркуса Фербера и Бернда Ланге о необходимости взять жёсткий курс в отношении Соединённых Штатов из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.