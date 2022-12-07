Bloomberg: экспорт угля из России по морю в октябре вернулся почти к рекордному уровню

Экспорт угля из России морским путём вернулся почти к рекордно высокому уровню, после того как Евросоюз ослабил ограничения на его транспортировку.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

В октябре 2022 года перевозки по морю достигли 16,6 млн т, немного уступив уровню июня 2022 года, который был самым высоким как минимум с 2017 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продумать общие планы по вывозу угля для экспорта в восточном направлении.

Замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%.