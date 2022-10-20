Путин поручил сформировать планы экспорта угля в восточном направлении

Президент России Владимир Путин поручил продумать общие планы по вывозу угля для экспорта в восточном направлении.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«С учётом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о формировании индикативных планов вывоза угольной продукции из субъектов Российской Федерации на экспорт в восточном направлении, в том числе с учётом возможности привязки объёмов такого вывоза к объёмам поставок этой продукции на внутренний рынок», — говорится в документе.

Правительству поручено представить доклад по данному вопросу до 1 декабря 2022 года.

Ранее замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%.