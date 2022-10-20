Путин поручил сформировать планы экспорта угля в восточном направлении
- РИА Новости
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Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«С учётом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о формировании индикативных планов вывоза угольной продукции из субъектов Российской Федерации на экспорт в восточном направлении, в том числе с учётом возможности привязки объёмов такого вывоза к объёмам поставок этой продукции на внутренний рынок», — говорится в документе.
Правительству поручено представить доклад по данному вопросу до 1 декабря 2022 года.
Ранее замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%.