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Путин поручил сформировать планы экспорта угля в восточном направлении

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Президент России Владимир Путин поручил продумать общие планы по вывозу угля для экспорта в восточном направлении.
Путин поручил сформировать планы экспорта угля в восточном направлении
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. 

«С учётом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о формировании индикативных планов вывоза угольной продукции из субъектов Российской Федерации на экспорт в восточном направлении, в том числе с учётом возможности привязки объёмов такого вывоза к объёмам поставок этой продукции на внутренний рынок», — говорится в документе.

Правительству поручено представить доклад по данному вопросу до 1 декабря 2022 года.

Ранее замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%.

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