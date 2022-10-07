В Минэнерго рассказали о падении менее чем на 1% добычи угля в России за восемь месяцев
«За первые восемь месяцев 2022 года уровень добычи снизился менее чем на 1%, есть и пока падение экспорта», — приводит ТАСС его слова на международном угольном форуме в Кузбассе.
Мочальников добавил, что снижение поставок за рубеж компенсируется за счёт повышенного спроса на внутреннем рынке, который с начала года вырос более чем на 7 млн т.
Ранее в российском посольстве в Пекине сообщили, что поставки угля и природного газа из России в Китай в августе установили исторический рекорд.