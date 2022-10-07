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В Минэнерго рассказали о падении менее чем на 1% добычи угля в России за восемь месяцев

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Объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%. Об этом заявил замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников.

«За первые восемь месяцев 2022 года уровень добычи снизился менее чем на 1%, есть и пока падение экспорта», — приводит ТАСС его слова на международном угольном форуме в Кузбассе.

Мочальников добавил, что снижение поставок за рубеж компенсируется за счёт повышенного спроса на внутреннем рынке, который с начала года вырос более чем на 7 млн т.

Ранее в российском посольстве в Пекине сообщили, что поставки угля и природного газа из России в Китай в августе установили исторический рекорд.

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