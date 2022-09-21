Посольство заявило о рекордных поставках угля и газа из России в Китай в августе

Поставки угля и природного газа из России в Китай в августе установили исторический рекорд. Об этом сообщили в российском посольстве в Пекине со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

«Поставки угля и природного газа из России в Китай в августе 2022 года установили исторический рекорд», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в августе Китай импортировал из России природный газ на сумму $409,37 млн, что является максимумом с января 2017 года.

При этом экспорт угля из России в Китай в августе составил 8,542 млн т, достигнув максимального значения за последние пять лет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что переориентация поставок российского угля на восточный рынок будет проводиться в ускоренном темпе.