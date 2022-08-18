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В Госдуме рассказали о переориентации поставок российского угля на Восток

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что переориентация поставок российского угля на восточный рынок будет проводиться в ускоренных темпах.
В Госдуме рассказали о переориентации поставок российского угля на Восток
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

В беседе с «Известиями» Ананских рассказал, что переориентация должна была произойти раньше.

Как сообщается, в июле экспортные объёмы угля России удалось перенаправить в Индию и Китай, в результате чего рост поставок за месяц составил 60% и 42% соответственно.

«Количество угольных станций в Европе очень быстро снижается, и всё равно Китай остаётся страной с самым большим количеством угольных станций в мире. Более того, там продолжают строиться новые угольные станции. Поэтому Китай — это рынок номер один на завтрашний день. Плохо, что остановлены поставки российского угля в Европу, он был очень качественный и дешёвый для неё», — рассказал депутат.

Он отметил, что переход на восточный рынок мог произойти плавно, но сейчас он происходит в ускоренных темпах.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказались страны ЕС.

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