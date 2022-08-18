«Ведомости»: Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС

Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказались страны ЕС, пишут «Ведомости».

Как уточняется в материале со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики, Россия в июле смогла перенаправить все выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объёмы угля из европейских стран в Китай и Индию.

Эмбарго на перевозку угля и других твёрдых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в страны объединения из России вступило в силу 10 августа.

Доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев дал прогноз по глобальному спросу на уголь. По его мнению, вполне вероятно, что обновится рекорд 2013 года и потребление угля в мире составит более 8 млрд т.