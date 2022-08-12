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Доцент Гусев дал прогноз по глобальному спросу на уголь

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Доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Андрей Гусев дал прогноз по глобальному спросу на уголь.
Доцент Гусев дал прогноз по глобальному спросу на уголь
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Silva

«Вполне вероятно, что обновится рекорд 2013 года, и потребление угля в мире составит более 8 млрд т. Половина от всего мирового потребления приходится на Индию и Китай. Здесь тенденции разнонаправленные», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, если в Индии потребление угля в последние месяцы стабильно растёт на фоне восстановления экономики после острых фаз пандемии, то в Китае, к примеру, в первом полугодии 2022 года импорт угля сократился на 17,5%.

Гусев считает, что в ближайшее время, помимо активного возвращения КНР на рынок, можно ожидать роста спроса на уголь со стороны почти всех развивающихся стран.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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