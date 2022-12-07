«Ведомости»: власти России разрабатывают три ответа на введение потолка цен на нефть

Правительство России разрабатывает три варианта ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством», — сказано в материале.

Так, первый вариант заключается в полном запрете на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырьё у российской стороны не напрямую, а через государства-посредники или их цепочку.

Отмечается, что второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, в которые включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство является получателем.

Третий — введение индикативной цены, то есть определение максимального дисконта нефти из России Urals к эталонному сорту Brent. Таким образом, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

4 декабря ЕС опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на российскую нефть. Цена за баррель нефти устанавливается на уровне $60.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не примет введённый ЕС потолок цен на нефть.