Новак: Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть
- РИА Новости
«Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap (англ. «потолок цен» — RT)», — приводит РИА Новости слова Новака в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, установление потолка цен может привести к дестабилизации рынка и дефициту энергоресурсов.
Он отметил, что позиция российской стороны по данному вопросу остаётся неизменной.
Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.
3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель.