Новак: Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть

Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap (англ. «потолок цен» — RT)», — приводит РИА Новости слова Новака в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, установление потолка цен может привести к дестабилизации рынка и дефициту энергоресурсов.

Он отметил, что позиция российской стороны по данному вопросу остаётся неизменной.

Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель.