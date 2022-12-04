Новак: Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть

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Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть
  • РИА Новости

«Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap (англ. «потолок цен» — RT)», — приводит РИА Новости слова Новака в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, установление потолка цен может привести к дестабилизации рынка и дефициту энергоресурсов.

Он отметил, что позиция российской стороны по данному вопросу остаётся неизменной.

Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в размере $60 за баррель.

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