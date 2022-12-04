Новак: Россия будет продавать нефть только на рыночных условиях

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Россия будет продавать нефть только тем странам, которые будут работать на рыночных условиях, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия будет продавать нефть только на рыночных условиях
  • РИА Новости

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях», — приводит ТАСС слова Новака в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Россия будет придерживаться данного принципа, даже если придётся сократить добычу.

Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

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