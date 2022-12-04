Аналитик Мищенко объяснил последствия ограничений цен на российскую нефть

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT прокомментировал опубликованное Евросоюзом в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

По словам эксперта, как будет работать ценовой потолок, пока не ясно.

«Насколько жёсткими будут ограничения, насколько рынок будет способен найти обходы, а они уже есть. Поэтому, на мой взгляд, существенно сейчас, в краткосрочном периоде одного-двух месяцев, (ограничение стоимости. — RT) на цены не повлияет», — считает он.

По мнению Мищенко, введение потолка цен может повлиять на логистику и взаимоотношения.

«Прямых поставок в Европу не будет из России, значит, эта нефть будет идти опосредованно. Каким образом, пока непонятно. Скорее всего, на рынок и на цены повлияет предстоящая встреча стран ОПЕК+, которые должны будут, по разным оценкам, принять решение о сокращении добычи, соответственно, производства нефти», — объяснил эксперт.

Аналитик уточнил, что после решения ОПЕК+ цены могут подняться до уровня $100 за баррель.

«Если ограничения по поставкам будут жёсткими, то цены будут ещё выше. Для России это значит только перераспределение потоков с европейского рынка на другие», — заключил собеседник RT.

Ранее Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

3 декабря Еврокомиссия сообщила, что страны G7, Евросоюза и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.