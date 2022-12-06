Новак: ценовой потолок на российскую нефть приведёт к росту мировых цен

Введение ценового потолка на российскую нефть может привести к росту цен в мире, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Это может привести только к мировому снижению инвестиций, дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. Это, в свою очередь, повлечёт ещё большее увеличение цен», — заявил Новак.

Российская сторона не приемлет те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным, нерыночным способом, отметил он.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть в ближайшее время.