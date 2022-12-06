В Белом доме заявили, что не удивлены реакцией России на введение потолка цен на нефть

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединённых Штатов не удивлена реакцией Москвы на введение потолка цен на российскую нефть и рассчитывает на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки.

По её словам, в США считают, что установленная предельная цена на уровне $60 за баррель является достаточной, чтобы Россия продолжала экспорт своей нефти в другие государства.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок», — передаёт слова Жан-Пьер РИА Новости.

Пресс-секретарь добавила, что потолок цен может быть скорректирован, чтобы ещё сильнее ограничить получаемые Москвой доходы от продажи топлива.

4 декабря российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва разрабатывает механизмы запрета введения потолка цен на нефть.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал европейским странам запасаться «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками» после введения запрета на поставку российской нефти по цене выше $60 за баррель.