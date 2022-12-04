Новак: мировой рынок нефти находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад
- РИА Новости
«Мы подчеркнули сегодня (в ходе встречи ОПЕК+. — RT), что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределённостей, безусловно, мы сегодня отмечали», — приводит его слова РИА Новости.
Одной из неопределённостей Новак назвал высокий уровень инфляции, зафиксированный во многих странах мира.
Кроме того, он напомнил о высоком уровне суверенного долга, а также ужесточении монетарной политики некоторых стран, которые тоже оказывают влияние на мировые рынки нефти.
В качестве ещё одной неопределённости Новак отметил вспышки коронавируса в Китае.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Позднее президент России Владимир Путин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.
4 декабря страны ОПЕК+ приняли решение сохранить октябрьские параметры сделки.