Новак: мировой рынок нефти находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад

В данный момент мировой нефтяной рынок находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад, однако всё ещё есть ряд неопределённостей. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы подчеркнули сегодня (в ходе встречи ОПЕК+. — RT), что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределённостей, безусловно, мы сегодня отмечали», — приводит его слова РИА Новости.

Одной из неопределённостей Новак назвал высокий уровень инфляции, зафиксированный во многих странах мира.

Кроме того, он напомнил о высоком уровне суверенного долга, а также ужесточении монетарной политики некоторых стран, которые тоже оказывают влияние на мировые рынки нефти.

В качестве ещё одной неопределённости Новак отметил вспышки коронавируса в Китае.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.

4 декабря страны ОПЕК+ приняли решение сохранить октябрьские параметры сделки.