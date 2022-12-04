Новак: мировой рынок нефти находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад

Короткая ссылка
В данный момент мировой нефтяной рынок находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад, однако всё ещё есть ряд неопределённостей. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Новак: мировой рынок нефти находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад
  • РИА Новости

«Мы подчеркнули сегодня (в ходе встречи ОПЕК+. — RT), что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределённостей, безусловно, мы сегодня отмечали», — приводит его слова РИА Новости.

Одной из неопределённостей Новак назвал высокий уровень инфляции, зафиксированный во многих странах мира.

Кроме того, он напомнил о высоком уровне суверенного долга, а также ужесточении монетарной политики некоторых стран, которые тоже оказывают влияние на мировые рынки нефти.

В качестве ещё одной неопределённости Новак отметил вспышки коронавируса в Китае.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.

4 декабря страны ОПЕК+ приняли решение сохранить октябрьские параметры сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить