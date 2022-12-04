Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить октябрьские параметры сделки

Страны ОПЕК+ в ходе встречи договорились сохранить октябрьские параметры сделки, в соответствии с которой объединение продолжит сокращать объёмы добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

«Страны-участницы решили подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая... 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следующая общая министерская встреча альянса ОПЕК+ состоится 4 июня 2023 года.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.