Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить октябрьские параметры сделки

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Страны ОПЕК+ в ходе встречи договорились сохранить октябрьские параметры сделки, в соответствии с которой объединение продолжит сокращать объёмы добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.
Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить октябрьские параметры сделки
  • РИА Новости

«Страны-участницы решили подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая... 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следующая общая министерская встреча альянса ОПЕК+ состоится 4 июня 2023 года.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.

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