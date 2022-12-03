В Минфине США заявили, что лимит цен на нефть обеспечит поток дешёвого топлива из России
«Потолок цены будет стимулировать поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки и разработан для помощи защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок», — говорится в заявлении министра.
По словам Йеллен, ценовой лимит особенно выгоден будет для государств с низким и средним доходом.
Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар ранее допустила возможность корректировки установленной предельной цены на российскую нефть, если не будут достигнуты поставленные цели.
Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.
Также в Кремле неоднократно подтверждали, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.