В Минфине США заявили, что лимит цен на нефть обеспечит поток дешёвого топлива из России

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Введение ограничения цен на российскую нефть обеспечит поток более дешёвого топлива из России на глобальные рынки и предотвратит перебои в поставках, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Потолок цены будет стимулировать поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки и разработан для помощи защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок», — говорится в заявлении министра.

По словам Йеллен, ценовой лимит особенно выгоден будет для государств с низким и средним доходом.

Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар ранее допустила возможность корректировки установленной предельной цены на российскую нефть, если не будут достигнуты поставленные цели.

Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.

Также в Кремле неоднократно подтверждали, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.

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