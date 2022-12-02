Yahoo News Japan: у идеи потолка цен на нефть расплывчатые и зловещие перспективы
- РИА Новости
По мнению авторов статьи, акт установления лимита цен «далёк от западной идеологии, которая максимально уважает свободу» и производит «странное впечатление».
«Неприятно видеть, как крупные державы объединяются, чтобы исказить рынок», — пишет портал.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.
По мнению обозревателя Oil Price Ирины Слав, введение потолка цен может привести к увеличению цен на энергоресурсы, что приумножит доходы России.