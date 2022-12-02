Yahoo News Japan: у идеи потолка цен на нефть расплывчатые и зловещие перспективы

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Решение ряда западных стран ввести потолок цен на российскую нефть станет искажением рынка, у этой идеи расплывчатые и зловещие перспективы, пишет портал Yahoo News Japan.
Yahoo News Japan: у идеи потолка цен на нефть расплывчатые и зловещие перспективы
  • РИА Новости

По мнению авторов статьи, акт установления лимита цен «далёк от западной идеологии, которая максимально уважает свободу» и производит «странное впечатление».

«Неприятно видеть, как крупные державы объединяются, чтобы исказить рынок», — пишет портал.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

По мнению обозревателя Oil Price Ирины Слав, введение потолка цен может привести к увеличению цен на энергоресурсы, что приумножит доходы России.

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