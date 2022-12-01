Решетников прокомментировал возможности газового союза России, Казахстана и Узбекистана

Российский министр экономического развития Максим Решетников высказался о потенциале газового союза России, Казахстана и Узбекистана.

«Буквально на днях президент России предложил создать газовый союз между Узбекистаном, Казахстаном и Россией. Он позволит эффективнее использовать энергетический потенциал наших стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай сообщил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газовый союз России, Казахстана и Узбекистана позволит расширить направления экспорта.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана ещё будет оформляться.