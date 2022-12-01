Решетников прокомментировал возможности газового союза России, Казахстана и Узбекистана

Короткая ссылка
Российский министр экономического развития Максим Решетников высказался о потенциале газового союза России, Казахстана и Узбекистана.
Решетников прокомментировал возможности газового союза России, Казахстана и Узбекистана
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Буквально на днях президент России предложил создать газовый союз между Узбекистаном, Казахстаном и Россией. Он позволит эффективнее использовать энергетический потенциал наших стран», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай сообщил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газовый союз России, Казахстана и Узбекистана позволит расширить направления экспорта.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана ещё будет оформляться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить