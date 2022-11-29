Первое судно с удобрениями из России вышло из порта Нидерландов в Африку

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Первое судно с российскими удобрениями отправилось из порта Нидерландов в Африку. Об этом сообщил офис Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Первое судно с удобрениями из России вышло из порта Нидерландов в Африку
  • Gettyimages.ru
  • © mailsonpignata / 500px

«Первая партия удобрений объёмом 20 тыс. т отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich и направилась в Малави через Мозамбик», — говорится в сообщении.

Это будет первая из серии поставок удобрений, предназначенных для ряда стран африканского континента.

ООН приветствует пожертвование Россией 260 тыс. тонн удобрений, хранящихся в европейских портах и ​​на складах, добавили в офисе Генсека.

Там подчеркнули, что это послужит облегчению гуманитарных потребностей и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где идёт посевной сезон.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

Как отметили в ООН, организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.

После этого стало известно, что судно с российскими удобрениями выйдет из порта в Нидерландах и отправится в Малави.

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