Первое судно с удобрениями из России вышло из порта Нидерландов в Африку
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«Первая партия удобрений объёмом 20 тыс. т отправилась из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich и направилась в Малави через Мозамбик», — говорится в сообщении.
Это будет первая из серии поставок удобрений, предназначенных для ряда стран африканского континента.
ООН приветствует пожертвование Россией 260 тыс. тонн удобрений, хранящихся в европейских портах и на складах, добавили в офисе Генсека.
Там подчеркнули, что это послужит облегчению гуманитарных потребностей и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где идёт посевной сезон.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.
Как отметили в ООН, организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.
После этого стало известно, что судно с российскими удобрениями выйдет из порта в Нидерландах и отправится в Малави.