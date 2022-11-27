«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров на 27 ноября
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,6 млн куб. м на 27 ноября», — цитирует его агентство.
Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.
Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».
При этом оператор ГТС Украины отверг заявления, что часть газа, который «Газпром» поставляет в Молдавию транзитом через Украину, остаётся на украинской территории.
Позже вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые остаются на территории Украины, являются молдавскими резервами.