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Песков: по вопросу с «осевшим» на Украине газом контакты идут по линии «Газпрома»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «осевшим» на Украине газом, который предназначался Молдавии, «Газпром» чётко обозначил свою позицию.
Песков: по вопросу с «осевшим» на Украине газом контакты идут по линии «Газпрома»
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Schein Photography

«Вы слышали заявление «Газпрома». Контакты идут по их линии, поэтому нужно туда обращаться. Позиция «Газпрома» хорошо была обозначена в их заявлении», — сказал Песков.

Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом». 

В сообщении российской компании говорилось, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдавии «Газпром» с понедельника, 28 ноября, может начать сокращать поставки через украинскую территорию.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые остаются на территории Украины, являются молдавскими резервами.

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