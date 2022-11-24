Минфин России может ограничить вывоз драгоценных металлов физлицами
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«Ограничения в перспективе могут затронуть только вывоз драгметаллов физическими лицами, если его объём будет превышать допустимый», — объяснили в Минфине.
Вместе с этим в ведомстве подчеркнули, что ограничения или заморозка сделок купли-продажи с золотом не обсуждаются — ни для физических, ни для юридических лиц.
Ранее правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до конца февраля 2023 года.