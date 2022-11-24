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Минфин России может ограничить вывоз драгоценных металлов физлицами

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Министерство финансов России может ввести ограничения на вывоз драгоценных металлов физическими лицами, в случае если его объём будет превышать допустимый.
Минфин России может ограничить вывоз драгоценных металлов физлицами
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства. 

«Ограничения в перспективе могут затронуть только вывоз драгметаллов физическими лицами, если его объём будет превышать допустимый», — объяснили в Минфине.

Вместе с этим в ведомстве подчеркнули, что ограничения или заморозка сделок купли-продажи с золотом не обсуждаются — ни для физических, ни для юридических лиц.

Ранее правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до конца февраля 2023 года.

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