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Кабмин запретил вывоз из России лома драгметаллов на полгода

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Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до конца февраля 2023 года.
Кабмин запретил вывоз из России лома драгметаллов на полгода
  • РИА Новости

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов», — говорится в документе.

Министерству экономического развития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как об инвестиционном инструменте.

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