Кабмин запретил вывоз из России лома драгметаллов на полгода
- РИА Новости
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов», — говорится в документе.
Министерству экономического развития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», сооснователь «Золотого Инвест Клуба» Евгений Шимановский рассказал о золоте как об инвестиционном инструменте.