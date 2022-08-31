Кабмин запретил вывоз из России лома драгметаллов на полгода

Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до конца февраля 2023 года.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов», — говорится в документе.

Министерству экономического развития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.

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