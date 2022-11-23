Депутат Ананских усомнился в способности ЕС полностью заместить российский газ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что ЕС удалось полностью заместить выбывшее российское топливо с помощью энергоресурсов из других источников.

По его мнению, это заявление рассчитано на «обывателя, который не понимает ситуации».

Депутат отметил, что у ЕС нет возможности полностью заместить российский газ поставками из других источников.

Также парламентарий напомнил, что сейчас европейские подземные газовые хранилища заполнены в том числе благодаря российским поставкам.

Вторая причина — сокращение экономики еврозоны, добавил собеседник RT.

«Вот эти две причины позволили наполнить газовые хранилища в Европе. Следующий отопительный сезон будет крайне сложным, все это понимают. И еврокомиссар тоже понимает прекрасно, что за счёт СПГ Европа не сможет пережить следующую зиму», — заключил Ананских.

Ранее в ЕС заявили, что полностью заместили российский газ поставками из других источников.

9 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что подземные газовые хранилища страны в данный момент заполнены на 99,54%.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.