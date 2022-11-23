Депутат Ананских усомнился в способности ЕС полностью заместить российский газ
- РИА Новости
По его мнению, это заявление рассчитано на «обывателя, который не понимает ситуации».
Депутат отметил, что у ЕС нет возможности полностью заместить российский газ поставками из других источников.
Также парламентарий напомнил, что сейчас европейские подземные газовые хранилища заполнены в том числе благодаря российским поставкам.
Вторая причина — сокращение экономики еврозоны, добавил собеседник RT.
«Вот эти две причины позволили наполнить газовые хранилища в Европе. Следующий отопительный сезон будет крайне сложным, все это понимают. И еврокомиссар тоже понимает прекрасно, что за счёт СПГ Европа не сможет пережить следующую зиму», — заключил Ананских.
Ранее в ЕС заявили, что полностью заместили российский газ поставками из других источников.
9 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что подземные газовые хранилища страны в данный момент заполнены на 99,54%.
Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.