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Депутат Ананских усомнился в способности ЕС полностью заместить российский газ

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что ЕС удалось полностью заместить выбывшее российское топливо с помощью энергоресурсов из других источников.
Депутат Ананских усомнился в способности ЕС полностью заместить российский газ
  • РИА Новости

По его мнению, это заявление рассчитано на «обывателя, который не понимает ситуации».

Депутат отметил, что у ЕС нет возможности полностью заместить российский газ поставками из других источников.

Также парламентарий напомнил, что сейчас европейские подземные газовые хранилища заполнены в том числе благодаря российским поставкам.

Вторая причина — сокращение экономики еврозоны, добавил собеседник RT. 

«Вот эти две причины позволили наполнить газовые хранилища в Европе.  Следующий отопительный сезон будет крайне сложным, все это понимают. И еврокомиссар тоже понимает прекрасно, что за счёт СПГ Европа не сможет пережить следующую зиму», — заключил Ананских.

Ранее в ЕС заявили, что полностью заместили российский газ поставками из других источников.

9 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что подземные газовые хранилища страны в данный момент заполнены на 99,54%.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.

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